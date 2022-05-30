وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0152 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 22.13 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2079.39 دولار.

من جهة ثانية، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين الاثنين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 37 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 0534 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع إلى 120.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أغسطس آب 67 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 116.23 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، بحسب "رويترز".