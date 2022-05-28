وبلغ صافي الدخل السنوي 2 مليار دولار بزيادة قدرها 72 بالمئة على أساس سنوي، وارتفعت الإيرادات بنحو 10 مليار دولار للعام الثاني على التوالي لتتجاوز 71 مليار دولار.

وحققت جميع مجموعات الأعمال الرئيسية، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أرباحاً للسنة المالية الكاملة، بفضل زخمٍ النمو القوي لأعمال الجوّال والبنى التحتية وأعمال الحلول والخدمات.

ونجحت "لينوفو" في التغلب على التحديات البيئية الكلية وأظهرت مرونة وليونة ساعدتها على خوض غمار ظاهرة نقص الإمدادات على مستوى القطاع، والاضطراب الناتج عن تفشي الجائحة، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتضخم المُرتفع لتحقيق عامٍ قياسي.

وفيما تواصل توجهات التحول الرقمي والذكي تسارعها، فإنها توفّر فرص نمو قوية للمجموعة. فغدت الرقمنة جزءاً من الاستراتيجية المؤسسية لأكثر من 50 بالمئة من الشركات، بعد أن كانت منذ عامَين تزيد عن الثلث بقليل.

ويُشكّل نموذج العمل الهجين تغييراً على المدى الطويل سيواصل تعزيز الطلب القوي على الأجهزة الذكية والبنية التحتية لمراكز البيانات، وعلى الحلول القائمة على السيناريوهات من قبيل التعاون الذكي، والمنزل الذكي، والمكتب الذكي.

وواصلت "لينوفو" تعزيز قدرتها التنافسية، فقد أحرزت بالفعل تقدماً قوياً نحو مضاعفة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير في غضون ثلاث سنوات ابتداءً من السنة المالية 2021/2022، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2 مليار دولار.

وأعلن مجلس إدارة "لينوفو" عن توزيع أرباح نهائيّة بقيمة 3.8 سنت أمريكي أو 30 سنت هونغ كونغ للسهم الواحد عن السنة الماليّة المنتهية في 31 مارس 2022.