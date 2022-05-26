وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل حفز رئيسي في أسواق الخليج المالية، بفعل مؤشرات على قلة الإمدادات بينما يحاول الاتحاد الأوروبي إقناع المجر بخطط حظر واردات النفط الروسية.

وزاد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إذ ارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.4 بالمئة في حين صعد سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.1 بالمئة.

وأعلنت وزارة الصناعة والموارد المعدنية السعودية بدء تلقي طلبات التأهيل للمنافسة على رخصة جديدة للتعدين.

وفي أبوظبي زاد مؤشر البورصة واحدا بالمئة بدعم من زيادة سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 3.3 بالمئة.

ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة بفعل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3 بالمئة.

زاد مؤشر البورصة القطرية 0.3 بالمئة بفعل ارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.