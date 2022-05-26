ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين في طهران إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3 بالمئة إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك "أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير، وبأنها ستصدّر النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى.

وقال نوفاك إن صادرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا، وإن قطاع الطاقة في البلاد ليس في أزمة.