كان الدولار يتحرك صعوداً منذ ما قبل الانتخابات إنما بشكل بطيء لكنه سجّل بعدها ارتفاعا صاروخياً منذ يوم الجمعة وحتى ظهر الثلاثاء مسجّلاً زيادة ملحوظة قفزت من 27 الفاً الى 34 الفاً لسعر الصرف في السوق السوداء. فهل دخل لبنان في المجهول نتيجة الضبابية السياسية أم أنّ هناك أسباباً أخرى؟

وسرعان ما عاد قطع الطرق احتجاجاً من المواطنين على الفلتان سعر الدولار في السوق السوداء ما انعكس ارتفاعاً مماثلاً على سعر السلع الإستهلاكية والمأكولات المرتفعة أصلاً.

خبراء يعلقون

وتعليقاً على ارتفاع سعر الدولار، قال خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إن "عدة تفسيرات لارتفاع سعر صرف الدولار أبرزها نتائج الانتخابات النيابية التي جاءت دون توقعات الناس لجهة التغيير".

وأردف قائلا: "صحيح أنه بات في لبنان نواباً جدد إنما الواقع لم يظهر تغيير مئة بالمئة كما كان متوقعاً وكأنهم وصلوا بأصوات مكونات السلطة السياسية التقليديين!"

وقال فحيلي "من الأسباب أيضا أن الناس صاروا مقتنعين بأن خطة التعافي التي طرحتها حكومة الرئيس ميقاتي في آخر جلساتها أو خطة توزيع الخسائر (وهي جزء من هذه الخطة) تقتضي شطب ودائع وشطب رأسمال وهذا الأمر يخيف أصحاب الودائع الكبيرة لا سيما وأن التوقعات تقول انهم سيكونوا من أكثر المتضررين".

وتابع الخبير "يزداد الخوف في السوق ومع زيادته يحرك المحتكرون السوق السوداء فهي فرصة ذهبية لجمع الأموال علة حساب لقمة عيش المواطن".

وانتقد فحيلي "غياب الرؤيا الواضحة لمرحلة ما بعد الانتهاء من الانتخابات من قبل النواب الجدد، بانتظار تشكيل اللجان داخل المجلس والهيئة العامة ورئيس المجلس النيابي الجديد".

ورأى أن "مكونات المجلس الحالي لا تملك النظرة الواضحة لجهة ماذا سيحدث بعد إتمام الانتخابات النيابية في ظل عدم إمكانية الترشح مقابل الرئيس الحالي للأسف، وانعدام هذه الرؤيا ترك شبه انطباع أن لا نضوج بشكل واضح للمكونات التغييرية وبذلك نحن أمام ظروف غير مطمئنة".

وتطرق الخبير المصرفي إلى "القرارات التي تم إقرارها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي تركت عبء تنفيذها على همة المجلس المقبل"، واصفا ذلك "باللاجدية قياساً بمقاربة الأزمة الاقتصادية في لبنان ناهيك عن البطئ في إنجاز خطة التعافي المالي إذ أن هناك وعود بالتعافي المالي تمتد إلى منتصف عام 2023 وتحتاج إلى مجلس نيابي كامل متمكن ممن إقرار القوانين وذلك غير متوفر".

وأشار فحيلي إلى أن "الجمود وارد والوقت ليس في صالح الاقتصاد ولا المستهلك اللبناني وعامل الوقت خدمة مجانية للمحتكر والمضارب".

تهويل

وختم فحيلي ردا على سؤال بالقول " المجاعة كلمة كبيرة، ولا مشكل في تأمين المواد الغذائية للسوق، وربط تأمين الخبز بالمجاعة مجرد تهويل ليس أكثر".

وتابع "المشكل محصور بالسلع التي تتدخل الدولة لتأمينها لأنها تستخدم أموال غيرها وخصوصا المحروقات والأدوية والقمح".

الارتفاع كان متوقعاً

من جهته قال المحلل السياسي الكاتب أسعد بشارة لموقع سكاي نيوزعربية "إن ارتفاع سعر الدولار كان متوقعاً مباشرة فور إنتهاء الانتخابات النيابية لأن تثبيت سعر الصرف كان يتم بطريقة اصطناعية عبرضخ الدولار في السوق من قبل مصرف لبنان من الودائع الخاصة باللبنانيين المسماة بالاحتياط الإلزامي".

وتابع بشارة "ضخ الدولار تم بقرار سياسي لإجراء الانتخابات في جو هادئ نسبياً، وبعد الانتخابات امتنع مصرف لبنان عن التدخل في السوق، وهناك طلب للعملة الصعبة أكثر من الكمية المطروحة في السوق، ومن الطبيعي ارتفاع سعر الدولار".

ورأى بشارة أن "المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن ، ولا يجب تركه لقدره".

المطلوب إصلاحات سريعة

وختم "كانت الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح لكن غير كافية، والمطلوب البدء بالإصلاحات وتشكيل حكومة لا محاصصة فيها أو تجديد للمنظومة السابقة، على أن تبدأ العمل لتلقي المساعدة من المجتمعين العربي والدولي، لأنه في حال دخلنا في نفق التعطيل نكون قد سلكنا طريقاً صعبة للغاية".