وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا لتسجل عند التسوية 114.03 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتغلق عند 110.33 دولار للبرميل.

وقالت الحكومة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، كما سجل مخزون البنزين انخفاضا متواضعا، لكن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت 1.7 مليون برميل.

ورفعت شركات التكرير الأميركية معدلات التشغيل في مصافيها النفطية إلى 93.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

ويستمر شح في إمدادات النفط العالمية بينما يتفادى مشترون النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدًر للخام في العالم، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.