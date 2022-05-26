وخفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 إلى 3.6 بالمئة من 4.4 بالمئة في ثاني خفض للتوقعات هذا العام، وكررت جورجيفا تحذيرها من أن الأحداث منذ ذلك الحين قد تثير تخفيضات إضافية للتوقعات.

لكنها أبلغت حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن ذلك ليس أكبر ما يشغل ذهنها في الوقت الحاضر.

وقالت: "ما يقلقنا أكثر هو الخطر المتمثل في أننا ذاهبون إلى عالم به المزيد من التشرذم، مع تكتلات تجارية وتكتلات للعملة، وهو ما يقسًم ما ظل حتى الآن اقتصادا عالميا متكاملا".

وأضافت جورجيفا: "الاتجاه نحو التشرذم قوي".