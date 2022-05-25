وأضافت الوزيرة هالة السعيد في بيان نشره مجلس الوزراء أن النمو سجل 5.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس، وهو الربع الثالث من السنة المالية لمصر.

وتابعت أن البطالة انخفضت إلى 7.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة قبل عام.

وكانت الحكومة المصرية قد توقعت أن تستمر التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وقالت الحكومة المصرية إنها تكبدت نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر فبراير 2022.