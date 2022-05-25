وعلى هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار، في قصر الإمارات بأبوظبي، قال أورا، إن قطاع الطيران بالمنطقة سيوظف 220 ألف شخص خلال عقدين.

وفي ظل أزمة سلاسل التوريد، وأزمة أوكرانيا، توقع رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، كولجيت غاتا أورا، أن ينمو الاستثمار بالشحن الجوي وسط تنامي الاهتمام بالأمن الغذائي.

سلسلة نتائج مخيبة لشركة صناعة الطائرات

وكانت شركة بوينغ الأميركية قد أعلنت عن تكبدها خسائر في الربع الأول بلغت 1.2 مليار دولار، بسبب أعباء مالية إضافية طاولت أنشطتها مع جهات روسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وتندرج الخسائر في إطار سلسلة نتائج مخيبة لشركة صناعة الطائرات التي علّقت أيضًا برنامج تطوير الطائرة 787 بسبب صعوبات إنتاجية.

لكن التحسن الذي تشهده سوق الطيران التجاري والتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تسريع جدول تسليم طائرات 737 ماكس التي منعت من التحليق لأكثر من عام بعد حادثتي تحطم، خفّفا نوعًا ما من وطأة الخسائر.

والخسائر التي أعلنتها الشركة تتخطى ضعفي ما تكبّدته في الربع الأول من العام الماضي حين كشفت أن خسائرها بلغت 537 مليون دولار. وبلغت عائداتها 14 مليار دولار، بتراجع نسبته 8 بالمئة.