وأضاف الوزير السعودي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن حكومة المملكة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الى 65 بالمئة.

كما توقع الجدعان أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنحو أو أكثر من 7.4 بالمئة في العام الحالي، بعد أن سجل نموا بـ 9 بالمئة في الربع الأول 2022.

وبحسب بيانات حكومية رسمية صدرت اليوم، فقد قفزت صادرات السعودية النفطية 123 بالمئة لتصل إلى حوالي 17 مليار دولار في مارس 2022، كما ارتفعت الصادرات الغير نفطية 25%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الواردات السعودية من السلع صعدت 10 بالمئة إلى حوالي 1.4 مليار دولار في مارس 2022.

يذكر أن السعودية، وهي أكبر مصدًر للنفط في العالم والتي يُقدر حجم اقتصادها بنحو تريليون دولار، تسعى إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.