جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة الإماراتية في منتدى دافوس 2022، ضمن جلسة بعنوان "تفادي أزمة غذاء عالمية".

وأوضحت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة يتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية وتنسيق الجهود لتعزيز أمننا الغذائي وتفادي أزمة غذائية تطال الجميع، من خلال تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة على أوسع نطاق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الحكومات والدول والقطاع الخاص، في ما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة وذات فاعلية لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

تحديات تهدد النظم الغذائية

وناقش المتحدثون التحديات التي تهدد النظم الغذائية في كل مكان، وسبل معالجتها للتخفيف من هذه الصدمات العالمية نتيجة ما يواجهه العالم من بوادر أزمة غذائية تعتبر الأسوأ منذ عقود، مدفوعة بالآثار المترتبة على تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" وتغير المناخ والصراعات العالمية الحالية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء والطاقة وزيادة الفقر والجوع.

وأكدوا أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات القطاع الزراعي وابتكار أفضل الحلول لإنتاج غذاء متنوع ومستدام وصحي وضمان استمرارية واستدامة سلاسل الإمداد في جميع الظروف والأزمات.

وتمثل النظم الغذائية ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم التي تؤثر على أكثر من 768 مليون شخص يعانون من الجوع، ويمثل التحول إلى نظم غذائية صفرية الانبعاثات أولوية وضرورة ملحة لمواجهة تحديات الجوع والتغذية، والمناخ والطبيعة.