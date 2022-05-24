ولفت المسؤول السعودي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" في سويسرا، إلى أن أيادي المملكة لاتزال ممدودة إلى طهران، وفقا لرويترز.

وبشأن الانتخابات اللبنانية، قال الأمير فيصل بن فرحان إن الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان "قد تكون خطوة إيجابية، لكن من السابق لأوانه قول ذلك".

وبشأن إمدادات الطاقة، قال الوزير السعودي إن المملكة لا ترى "نقصا حاليا في النفط العالمي وإنما نقصا في المنتجات المكررة بشكل أساسي".