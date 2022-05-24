وبالحديث عن صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا، قال الملا إن صادرات الغاز المصرية لن تستطيع أن تعوض الصادرات الروسية ولكنها قد تسد جزء بسيطا فقط.

كما أوضح الوزير المصري أن بلاده ستتمكن من زيادة الإمدادات على المدى المتوسط والطويل في ضوء التعاون ما بين دول شرق المتوسط من خلال منظمة دول غاز شرق المتوسط، نظرا لامتلاكها لاحتياطيات كبيرة جدا من الغاز.

وتضم منظمة غاز شرق المتوسط كلا من مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا، وتهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وتوقع الملا، أن تصل الطاقة القصوى لصادرات الغاز المصرية إلى 12 مليون طن سنويا خلال 3 سنوات.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق قائلا أن بلاده تستهدف في العام الجاري تصدير 7 إلى 8 ملايين طن من الغاز سنويا.

وبالحديث عن حجم الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة المصرية في قطاعي النفط والغاز في العام المالي القادم، توقع الملا أن تبلغ حجم الاستثمارات حوالي 10 مليارات دولار، بزيادة بنحو ملياري دولار عما كان مخطط له سابقا نظرا للارتفاعات التي حدثت في أسواق النفط والغاز بسبب أزمة أوكرانيا.