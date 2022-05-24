وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 66.1 سنت، أو 8.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.744 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أن سجلت ذورة 13 عاما عند 8.783 دولار في الخامس من مايو.

ومع مكاسبها اليوم فإن العقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 135 بالمئة منذ بداية العام، إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ أزمة أوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.