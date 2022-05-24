بحسب بيان صحفي صادر عن الجهات الثلاث، اتفقت "أدنوك" و"بي بي" على بدء مرحلة التصميم (FEED)، في مشروع "اتش تو تيسايد" للهيدروجين المنخفض الكربون في المملكة المتحدة، بينما وقعّت شركة "مصدر" و"بي بي" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في تشييد منشأة "تيسايد" لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمّع "تيسايد" الصناعي بالمملكة المتحدة والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح البحرية.

شهد توقيع الشراكة الاستراتيجية، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بحضور كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، وبرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" البريطانية.

كما اتفقت كل من "أدنوك" و"بي بي" على الانتقال إلى مرحلة إجراء دراسة جدوى مشتركة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، واستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في الإمارات بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية والنفايات البلدية عبر الاستفادة من خبرات مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وشركة "الاتحاد للطيران".

يستند التقّدم الذي تحرزه كل من "أدنوك" و"مصدر" و"بي بي" ضمن أعمالهم في مجال الطاقة المتجددة على اتفاقيات التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بالتزامن مع زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر 2021.

ستتعاون كل من "أدنوك" و"بي بي" لتطوير مشروعهما المشترك ’اتش تو تيسايد‘ في مجمع "تيسايد" الصناعي للطاقة النظيفة الذي يقع على الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، مما يتيح للمشروع سهولة الوصول إلى الغاز من بحر الشمال والاستفادة من قدرات "بي بي" الحالية في مجال تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

من المتوقع أن تشمل فئة المستخدمين النهائيين للهيدروجين النظيف المنتج في المشروع المخطط لإنشائه عملاء من قطاعات صناعية تضم منشآت معالجة وتصنيع المواد الكيميائية، ومنتجي الأسمدة، وشركات توليد الكهرباء والحرارة. كما ستتعاون كل من "مصدر" و"بي بي" لاستكشاف حالات استخدام مماثلة إضافة إلى الطلب على الهيدروجين النظيف من قطاع النقل في "تيسايد" مما يمهد الطريق لإنشاء سلاسل قيمة متكاملة وفعالة للهيدروجين الأخضر.

تتطلع "أدنوك" و"بي بي" إلى الاستفادة من البنية التحتية الصناعية الحالية ومصادر الغاز الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين النظيف لتطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عالمية المستوى في دولة الإمارات.

رحبت "أدنوك" و"مصدر" و"بي بي" بانضمام "تدوير" و"الاتحاد للطيران" إلى الشراكة في مجال الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة مما يعزز مكانة الإمارات في مجال اقتصاد الهيدروجين.

بحسب ما اتفقت عليه الأطراف، ستستفيد "أدنوك" و"مصدر" و"بي بي" من الخبرات التشغيلية الواسعة لـ"تدوير" في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري لاستكشاف فرص تحويل النفايات البلدية إلى وقود مستدام للطيران لمصلحة "الاتحاد للطيران" باستخدام الهيدروجين الأخضر.