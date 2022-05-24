لم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 مليون سيارة حول العالم بحلول مارس /آذار 2023.

أفادت الشركة بتعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي.

سيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في عشرة مصانع في مايو/ أيار ويونيو /حزيران.

قالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو /حزيران إلى أغسطس /آب، مضيفة أن نقص الرقائق وتفشي فيروس كوفيد-19 وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".