وعند الساعة 13:38 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعا بـ 6.3 بالمئة عند 58.75 مقابل اليورو، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو 2015.

وصعد الروبل 4.6 بالمئة أمام الدولار الأميركي إلى 57.47، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2018 الذي بلغ 57.075 وتم تسجيله يوم الجمعة.

وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، رغم أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة لأفضل أداء في العالم.

ويقول خبراء غربيون إن الروبل مدعوم على "نحو مصطنع" بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير لحماية القطاع المالي في روسيا، من أجل تقليل التأثير الناجم عن عقوبات غربية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات بالجملة على روسيا، بعد بدئها عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ويعزو محللون انتعاش العملة المحلية في روسيا، مؤخرا، إلى إجبار المشترين الأجانب للغاز على الدفع بالروبل، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتشمل عوامل قفزة العملة في روسيا، اقتراب فترة مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر للشركات التي تركز على التصدير والملزمة بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى الروبل، بعد أن جمدت العقوبات حوالي نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.