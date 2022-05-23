قال الزياني الاثنين في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" إن المدن الصناعية الثلاث، تأتي ضمن الاستراتيجية الصناعية في المملكة.

شرح وزير التجارة والصناعة البحريني أن واحدة من تلك المدن، ستكون مخصصة للصناعات التحويلية في الألمنيوم بمساحة 500 ألف متر مربع، والثانية ستكون بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، على مساحة 1.1 مليون متر مربع مخصصة للشركات الأميركية ليكون لها مقر إقليمي للتصنيع أو إعادة التوزيع.

أما المدينة الصناعية الثالثة ستكون مشروع مستقبلي على مراحل على مدى 30 سنة مقبلة، وهو عبارة عن منطقة صناعية جديدة في البحر، وستكون بحجم أكبر من كل المدن الصناعة العشرة في البحرين.

وحول تحديات التضخم، اعتبر الزياني أن مواجهته تكون عبر تنويع مصادر التوريد، وعبر سلوك المستهلك الذي يملك قرار الشراء من عدمه أو تقليل الكميات، موضحا أن التقنين في الاستهلاك على مستوى المؤسسات والأفراد سوف يساعد على حلحلة مشاكل سلاسل الإمداد ويسبب ضغطا على الأسعار إلى مرحلة التعادل.

وأشار الزياني إلى ما أعلنت عنه مملكة البحرين نهاية العام الماضي، في نهاية العام الماضي من استراتيجية السياحة والصناعة للأعوام من 2022 حتى 2026 والتي تضمنت الاستثمار في 3 مدن صناعية جديدة بجانب 8 مدن صناعية موجودة في الوقت الحالي.