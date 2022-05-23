وقال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة وبسرعة، تأتي بسبب أساسيات ونتائج أعمال بروج القوية مما شجع المستثمرين على الإقبال بشكل كبير على أسهم الشركة.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، قد أعلنا اليوم عن تسعير سهم الاكتتاب العام (سعر الطرح) لشركة "بروج " المشروع المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بواقع 2.45 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 73.6 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار)، لتصبح أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وعن أرباح الشركة، توقع العدو أن تحقق "بروج" نموا في الأرباح بسبب الطلب القوي على منتجاتها من آسيا، إضافة لكون الشركة بالفعل تقوم بتنفيذ عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية والتي تشمل مشروع "بروج 4"، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز".

وأشار إلى أن التوزيعات التي تعتزم "بروج" منحها للمساهمين على مدار العامين المقبلين تعد مجدية للمستثمرين.

يذكر أن "بروج" لديها ملف مالي قوي، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار في عام 2021 وحققت إحدى شركتيها "بروج ADP" أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار، كما تمتلك سجل حافل في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار ، كما تتوقع أن تدفع في عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار أميركي عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.