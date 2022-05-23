وتسعى "سكاي نيوز عربية" من خلال إطلاقها لهذا الموقع الجديد، إلى إطلاع متابعيها على كل جديد في عالم الاقتصاد والمال والأعمال، بهدف رفع الثقافة الاقتصادية وإطلاع الشباب العربي على الجديد والمهم من الأخبار حول العالم.

ويتميز الموقع الاقتصادي الجديد من "سكاي نيوز عربية"، بتغطية شاملة ومتواصلة لكافة مجالات الاقتصاد والأعمال، ليشمل تقارير نوعية وفيديوهات قصيرة وتقارير تلفزيونية حصرية، ومقابلات خاصة، في قطاعات التقنيات المالية، والأصول الافتراضية، والعملات المشفرة.

كما يستعرض الموقع تطورات الاقتصاد في قطاعات الصناعة والطاقة والنفط والسياحة والعقارات والزراعة وإنتاج السلع وحركة تبادل التجارة الدولية، وسلاسل التوريد العالمية وغيرها من الموضوعات المهمة.

وينفرد الموقع الاقتصادي الجديد بقائمة متنوعة من الرسوم البيانية والإنفوغرافيك، بالإضافة إلى قسم خاص لفيديوهات الديجيتال التي تسلط الضوء على أبرز الأحداث الاقتصادية بشكل ملخص وشديد التركيز على المعلومة المضافة، التي تستهدف متخذي القرار في عالم المال والأعمال والمتابعين المختصين بالشأن الاقتصادي.

ويمثل الموقع منصة حديثة سهلة التصفح، توفر لرواده استعراضا سلسا لأبرز وآخر الأخبار والتطورات في أسواق المال الإقليمية والعالمية.

ويستعرض الموقع الجديد كذلك أحدث الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الدولية والبحثية والاقتصادية، التي تسلط الضوء على تحديثات وفرص الاقتصاد الناشئة عن الأزمات الأكثر تأثيرا على حياة الناس، وتواكب اهتماماتهم اليومية وتتابع مخاوفهم حيال تقلبات أسعار الأصول والأسهم والسندات ومختلف الأدوات المالية الأخرى.

وقال مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية"، يوسف تسوري: "تعكس هذه الخطوة الاهتمام الخاص الذي توليه سكاي نيوز عربية للأخبار الاقتصادية، نظرا للأهمية الكبرى لهذا النوع من المعلومات، التي أصبح الجميع في حاجة ماسة إليها خلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع".

وأضاف: "من هنا تأتي هذه الرؤية، حيث المشاهد في قلب اهتمامنا، تحت شعار: مصدرك الموثوق للمعلومة الاقتصادية".

ويمكن للجمهور تصفح الموقع الإلكتروني (www.SNAbusiness.com)، وكذلك متابعة الحسابات الخاصة بالاقتصاد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبر الاسم ([email protected]) على يوتيوب وفيسبوك وتويتر والاسم ([email protected]) على إنستغرام.