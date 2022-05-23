وقفز سهم سيمنس جاميسا حوالي 7 بالمئة ليتصدر مؤشر ستوكس 600 بعد أن قدمت شركة سيمنس إنرجي عرضا بقيمة 4.05 مليار يورو (حوالي 4.28 مليار دولار) لشراء حصة أقلية في وحدة توربينات الرياح المتعثرة.

وارتفع سهم شركة سيمنس ايه.جيه، أكبر مساهم في سيمنس إنرجي، بواقع 0.4 بالمئة.

وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، تخلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن بعض المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش.

وجنت الأسهم المرتبطة بالسلع أكثر من واحد في المئة مع صعود أسعار النفط والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 بالمئة.

وقفز سهم دويتشه يوروشوب 40.9 بالمئة بعد أن عرض كونسورتيوم 1.4 مليار يورو (1.48 مليار دولار) للاستحواذ على الشركة الألمانية التي تستثمر في مراكز التسوق.

وزاد سهم شركة التجزئة البريطانية كينج فيشر 1.9 بالمئة بعد الإعلان عن مبيعات الربع الأول التي تفوقت بصورة ملحوظة على أداء ما قبل الجائحة.