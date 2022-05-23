وقالت العربية للأنابيب السعودية، في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية، إن مدة العقد عشرة أشهر، موضحة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الأول والثاني للسنة المالية 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة في الربع الأول 2022، أن الشركة حققت أرباحا قدرها 3.9 ملايين دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 2.3 مليون دولار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات أنابيب السعودية، بنحو 100% لتصل إلى 49.1 مليون دولار في الربع الأول 2022، بالمقارنة مع 24.7 مليون دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.