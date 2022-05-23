ارتفع نيكي إلى 27047.47 نقطة خلال اليوم بعد فترة وجيزة من الفتح، ليقترب من أعلى مستوى له في شهر، لكنه تراجع في استراحة الغداء، قبل أن يرتفع مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوى له عند الإغلاق، وانخفضت مكاسبه قليلا ليغلق مرتفعا بنسبة 0.98 بالمئة عند27001.52 نقطة.

اتبع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مسارا مشابها ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.92 بالمئة عند 1894.57 نقطة.

من بين 225 سهما في مؤشر نيكي، ارتفع 155 سهما وانخفض 62 وبقي ثمانية أسهم بدون تغيير.

قاد القطاع المالي المكاسب بين القطاعات، حيث قفز بنسبة 2.19 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم شركة التأمين طوكيو مارين بنسبة 7.64 بالمئة بعد أن تجاوزت توقعات أرباحها الجمعة تقديرات المحللين.

تراجع قطاعان فرعيان فقط على المؤشر نيكي هما الطاقة والمواد الأساسية، فهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.81 بالمئة والمواد الأساسية بنسبة 0.17 بالمئة.