وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل "أدنوك" و"بورياليس" بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.

أبرم المساهمون البائعون والشركة اتفاقيات استثمار رئيسية مع "الشركة العالمية القابضة" و"مجموعة ملتيبلاي" و"ألفا ظبي القابضة" و"القابضة" و"صندوق أبوظبي للتقاعد" و"جهاز الإمارات للاستثمار" و"مجموعة "أداني" من الهند (المستثمرون الرئيسيون). ووفقاً لهذه الاتفاقيات، التزم المستثمرون الرئيسيون ، في كل حالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثمار 2.1 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل (570) مليون دولار أمريكي في الطرح العام على أن تخضع كافة الأسهم لفترة حجز لا تقل عن ستة أشهر.

عائدات قوية

وتمتلك "بروج" ملف مالي قوي، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار في عام 2021 وحققت إحدى شركتيها "بروج ADP" أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار ، كما تمتلك سجل حافل في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل. وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار ، كما تتوقع أن تدفع في عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار أمريكي عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

يهدف المساهمون البائعون لتوفير فرصة كبيرة للمستمرين لخلق وزيادة القيمة مما يعكس ثقتهم بمسار النمو طويل الأجل لشركة "بروج". كما يأتي قرار الطرح ليؤكد إعطاء "أدنوك" الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج وسياسة توزيع الأرباح القوية. وتهدف "أدنوك" من خلال طرح حصة أقلية من أسهم "بروج" للاكتتاب العام لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين للإسهام في شركة رائدة من شانها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

تجمع "بروج" التي تم تأسيسها عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" بين نقاط القوة والخبرة التي تمتلكها كلا الشركتين، وتتكون من شركتين منفصلتين هما شركة "بروج ADP" (بروج) ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات وشركة "بروج بي تي إي ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات بروج. وتعد "بروج" اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف، والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

3100 موظف

يعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف في شركة "بروج ADP" وشركة "بروج بي تي إي ليمتد"، وتوفر "بروج" منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتان تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية. ويتمّ تصنيف الحلول التي توفرها "بروج" من البوليمرات ضمن قسمين رئيسيين هما حلول البوليمرات المخصصة للمستهلكين، وحلول البوليميرات المخصصة لمنشآت البنية التحتية. وتشمل حلول المستهلكين منتجات التعبئة والتغليف المستدام والحاويات الطبية وأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية، بينما تشمل حلول البنية التحتية أنابيب المياه والغاز وكابلات نقل الطاقة.

تتمثل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة "بروج" بتحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي. كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar® التي مكّنت شركة "بروج" من تصميم حلول خاصة تلبي متطلبات عملائها وتساهم بشكلٍ كبير في تسهيل الحياة اليومية.

ستستفيد بروج كذلك من استثمار "أدنوك" الناجح في أسهم "بورياليس" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما وتسريع تنفيذ أهداف برنامج "أدنوك" للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية. وتخطط "أدنوك" للاستفادة من فرص النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، بالاعتماد على مرافق التكرير والبتروكيماويات عالمية المستوى التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، حيث بدأت الشركة بالفعل تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية والتي تشمل مشروع "بروج 4"، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز".

منطقة الرويس

تدير "بروج" من خلال الشركات التابعة لها أحد أكبر مجمعات البوليفين المتكاملة في منطقة الرويس. وتمتلك الشركة كذلك مراكز لوجستية في مواقع مختلفة من المنطقة، بالإضافة إلى مستودعات تخزين ومحطات تصدير منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافةً إلى وحدة تصنيع مركبات البوليمرات في شنغهاي، والتي يتم بها تركيب المواد الصمغية المنتجة في مصنع الرويس، وتستخدم في العديد من الصناعات من ضمنها قطاع صناعة السيارات في آسيا وغيره من المجالات الصناعية الأخرى مثل الأجهزة الطبية ومستلزمات العناية الصحية والتعقيم.

على مدار الأعوام الستة الماضية، نفذت "أدنوك" برنامجاً فعالاً لإدارة محفظة أعمالها ورؤوس أموالها، كما طورت نموذجاً لشراكات استراتيجية مبتكرة وأكثر انفتاحاً ومرونة في جميع جوانب سلسلة القيمة لأعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات. وتخطط "أدنوك" لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار (أي ما يعادل 447.7 مليار درهم) في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021-2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

خطط مستقبلية

تخطط "أدنوك" لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للتوزيع" في عام 2017، وأعقب إدراج أسهم "أدنوك للحفر" في أكتوبر 2021 والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في "فيرتيجلوب".

ساهمت هذه الإدراجات في دعم نموّ القطاع الخاص وتطوير أسواق المال المحلية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في أصول أدنوك عالمية المستوى والمشاركة في مسيرة نموها وتطورها.

تبدأ فترة الاكتتاب العام لشركة "بروج" اليوم الموافق 23 مايو 2022 على أن تغلق في 28 مايو بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 30 مايو 2022 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.