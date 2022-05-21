وأضاف معيط أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق "أعلى إيراد شهري في تاريخها".