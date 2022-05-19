استعرض الاجتماع، أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية، مشيداً بشراكات "أدنوك" الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق العديد من الاكتشافات النفطية، بما في ذلك الاكتشاف الجديد في حقل "بوحصا"، أكبر الحقول البرية في إمارة أبوظبي والذي تبلغ سعته الإنتاجية 650 ألف برميل من النفط يومياً.

جرى اكتشاف حوالي 500 مليون برميل من بئر استكشافية في تكوين جيولوجي جديد ضمن منطقة حقل "بوحصا"، مما يوفر مصادر إضافية لخام "مربان" عالي الجودة .. ويُعد حقل "بوحصا" جزءاً من منطقة امتياز "أدنوك البرية" ويُدار من قبلها.

كما جرى اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط في امتياز المنطقة البرية رقم "3" في أبوظبي الذي يمثل ثاني اكتشاف نفطي في منطقة الامتياز.

كانت شركة "أوكسيدنتال" قد حصلت على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في المنطقة البرية رقم "3" في مطلع عام 2019 .. كما تم اكتشاف حوالي 50 مليون برميل من خام "مربان" الخفيف ومنخفض الكبريت في منطقة امتياز الظفرة البترولية التي تديرها شركة "الظفرة البترولية"، المشروع المشترك بين "أدنوك" ومؤسسة النفط الوطنية الكورية /كنوك/ وشركة "جي إس انيرجي".

وأثنى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على نهج "أدنوك" لتعزيز التعاون مع شركائها لضمان ترسيخ مكانة دولة الإمارات مزوداً عالمياً موثوقاً للنفط الأقل كثافة من حيث الانبعاثات لعقود قادمة.

كما أشاد بجهود "أدنوك" في تعزيز أسواق المال في الإمارات عبر خطط لإدراج 10% من أسهم شركة "بروج"، شركة البتروكيماويات الرائدة عالمياً، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن جهودها المستمرة لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع استراتيجية "أدنوك" لخلق وتعزيز القيمة.

ووجّه ببناء شراكات جديدة لتسريع إنتاج موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف لتعزيز التقدم في خطط أدنوك الطموحة للنمو والتوسع في هذا المجال وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات على مدار العام لاستعراض التقدم الذي تحرزه "أدنوك" في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية وأدائها التشغيلي.