هبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 2.7 بالمئة، متبعا خطى تراجع أقرانه العالميين بعد عمليات بيع الليلة الماضية في وول ستريت.

تركزت الخسائر في سهمي مصرف الراجحي وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط إذ انخفض كلاهما بنحو ثلاثة بالمئة. تراجع سهم الشركة السعودية للكهرباء 5.5 بالمئة مواصلة تكبد خسائر منذ أمس الأربعاء عندما أعلنت عن انخفاض في صافي أرباحها الفصلية.

في دبي تراجع المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.4 بالمئة وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

هبط مؤشر قطر 2.5 بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم تقريبا على المؤشر بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي نزل 4.6 بالمئة.

خالف مؤشر أبو ظبي الاتجاه العام وصعد واحدا بالمئة مدعوما بقفزة 7.6 بالمئة لسهم الشركة العالمية القابضة.

ارتفع سهم الشركة بنسبة 6.7 بالمئة في الجلسة السابقة بعد إتمام صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة للشركة العالمية القابضة "أداني".