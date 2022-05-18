أفاد بيان أن شراء الحصة في نينتندو ومقرها كيوتو في اليابان غرضه استثماري ويأتي بعد أن اشترى الصندوق حصصا في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

الصندوق مستثمر رئيسي في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وتبلغ أصوله 100 مليار دولار كما يستثمر بشكل مستقل في إطار خطة لإحداث تحول في الاقتصاد السعودي.

اشترى الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار، كذلك حصة في شركة أكتيفيشن بليزارد، ناشرة لعبة "كول أوف ديوتي"، التي قالت مايكروسوفت في يناير /كانون الثاني إنها ستشتريها.

أسس الصندوق شركته الخاصة لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وهي سافي جيمينج.