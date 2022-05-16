وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك، بحسب "رويترز".

وأفاد بأن جميع استثمارات أنشطة المنبع ستتركز محليا لتحقيق هذا الهدف.

وقال في المؤتمر "ليس لدينا أموال نضيعها في أي مكان آخر"، مضيفا أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى ما بين 13.2-13.4 مليون برميل يوميا. وفيما يتعلق بحقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في منطقة مشتركة مع الكويت غنية بالطاقة، قال الوزير إن البلدين يمضيان في تطويره.

وأوضح وزير الطاقة السعودي إن تطوير الحقل "سيستمر على أي حال لأن الكويت بحاجة للغاز ونحن نحتاج للغاز ولا يمكننا أن نخرج عن مسارنا لأكثر من 22 عاما".

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة.

لكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 110.91 دولار للبرميل في الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 109.89 دولار للبرميل.