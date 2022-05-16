وفي مارس، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل، بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.

وقال مدبولي: "إننا لم نتوقف في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والتفاوض على برنامج جديد كان أساسه الدعم الفني، وهناك نقاش حاليا بين الصندوق والبنك المركزي المصري ووزارة المالية".

وأضاف: "نتحرك بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ ونتوقع قريبا بدء الزيارات الرسمية".