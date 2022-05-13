وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء تفاقم العجز التجاري في البلاد إلى زيادة الواردات بنسبة 30.3 % بنسق أرفع من نسق الصادرات، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 24.6 %.

وارتفعت قيمة الواردات التونسية خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى حوالي 8.5 مليار دولار، مقابل 6.53 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات التونسية بدورها ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الماضية، لتبلغ قيمتها 6.3 مليار دولار، مقابل 5.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021.