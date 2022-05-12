وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله، الأربعاء.

وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

كانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.