كشفت الوكالة عن مفارقة تتمثل في ارتفاع صادرات روسيا النفطية بمقدار 620 ألف برميل يوميا في أبريل رغم العقوبات، ورغم تراجع الإنتاج في نفس الشهر بقيمة مليون برميل يوميا.

أضافت الوكالة في تقريرها الشهري : "مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية".

توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع خسائر النفط الروسي في مايو إلى 1.6 مليون برميل يوميا، لجهة تقديرات التراجع في الإنتاج، موضحة أن العالم يستطيع التعامل مع خسائر النفط الروسي في ظل هبوط الطلب ونمو الإنتاج بمناطق أخرى.

خفضت الوكالة توقعات نمو الطلب على النفط في العام الجاري بسبب إغلاقات الصين وارتفاع الأسعار.