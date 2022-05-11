وسجلت عقود خامالقياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 99.76 دولار للبرميل، منخفضة 3.33 دولار أو 3.23 بالمئة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.48 دولار، أو 3.28 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 102.46 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما التراجع لثاني جلسة على التوالي وهبطا أكثر من أربعة دولارات للبرميل في وقت سابق الثلاثاء.

وتحولت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت إلى الهبوط في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف حيال تشديد نشط للسياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقلصت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للعامين 2022 و2023، وتتوقع الآن أن يبلغ متوسط الإنتاج 11.9 مليون برميل يوميا في 2022 مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 12 مليون برميل يوميا.