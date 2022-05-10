وحافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر حوالي 518 مليون دولار بحسب النتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة .

وشهدت الشركة انتعاشاً في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.

كما سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021.

كما ارتفع إجمالي أرباح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مع زيادة بنسبة 20% في عدد معاملات غير الوقود في جميع أنحاء الدولة.

وخلال الربع الأول من عام 2022، عززت أدنوك للتوزيع حضورها بتوسيع شبكة محطاتها محلياً ودولياً، حيث وصل إجمالي عدد محطاتها إلى أكثر من 500 محطة خدمة في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وافتتحت الشركة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل بذلك إجمالي محطاتها إلى 55 محطة خدمة وبالإضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة ثلاث محطات خدمة جديدة في الإمارات ، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة. وتلتزم أدنوك للتوزيع بخططها الرامية إلى افتتاح 20 - 30 محطة جديدة في الإمارات بنهاية عام 2022.

وحافظت زيوت تشحيم أدنوك "فويجر" خلال الربع الأول من العام على زخم توسعها دولياً حيث أصبحت تصدر إلى 20 دولة. كما وسعت أدنوك للتوزيع منتجاتها بإطلاق مجموعة زيوت أدنوك "فويجر" الخضراء، لتقدم لعملائها بذلك زيوت تشحيم نباتية بنسبة 100% لمحركات البنزين والديزل.

وقال م. بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع "أن الشركة واصلت عمليات توسعة شبكة محطاتها بشكل قوي خلال الربع الأول من العام، ويظهر ذلك بشكل ملموس في السوق السعودي حيث توسعت شبكة محطاتنا بنسبة 40%".

وكان مساهمي الشركة وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس الماضي "أدنوك للتوزيع" على توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 350 مليون دولار، "10.285 فلس للسهم"، تم دفعها في أبريل 2022، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح عام 2021 إلى 700 مليون دولار، "20.57 فلس للسهم".

وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 700 مليون دولار لعام 2022، مما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023.

وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميها.

وتحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية /مؤشر فاداكس 15/، المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم تطويره بشكل مشترك تحت الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل.

ويمثل مؤشر فاداكس 15 الجديد أكبر 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي يتم اختيارها من خلال القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر وقيمة التداول اليومية. وسيخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في شهري مارس وسبتمبر.

وتُعد هذه أحدث عملية إدارج تشهدها أدنوك للتوزيع، بعد أن تم إدراجها في عام 2021 في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة الذي يحظى بأهتمام واسع من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية، كما أدرجت الشركة أيضاً في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.