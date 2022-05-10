جرى إعلان الشراكات خلال فعاليات "مؤتمر مستقبل الطيران" الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022 وتعد الشركة شريكاً إستراتيجياً للمؤتمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أوضحت طيران ناس في بيان صحفي أن الطائرات الـ 14 التي تم الاتفاق عليها مع شركات CDB Aviation - CMB Leasing – Avolon، تمثل جزءاً من طلبية الشركة لـ 120 طائرة من نوع ايرباص طراز A320neo تم تسلم 22 طائرة منها حتى نهاية مارس الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، إلى أن الاتفاقيات تأتي لدعم إستراتيجية الشركة في التوسع محلياً ودولياً، والإسهام الفاعل في تحقيق استراتيجية هيئة الطيران المدني بالوصول إلى 330 مليون مسافر في السعودية سنوياً، وربط العالم مع المملكة عبر أكثر من 250 وجهة.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن مجلس إدارتها وافق على زيادة حجم الطلبيات الجديدة من الطائرات إلى 250 طائرة.