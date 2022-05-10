قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين مضيفا أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.
قال المزروعي على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي إن "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى" في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.