شهد ربع السنة المنتهي في 31 مارس 2022، تحسناً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 58% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

بلغ صافي الربح 82 مليون درهم، محققاً زيادة بنسبة 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2021. وقد مثل الربع الأخير أول ربع لتوحيد أعمال جميع الشركات الخمسة التي تم الإعلان عن الاستحواذ عليها خلال عام 2021 (وهي الفوعة للتمور، مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب، ومجموعة بي إم بي) وانعكاسه الإيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

قال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية في بيان صحفي إن نتائج مجموعة أغذية للربع الأول من عام 2022 تعد دليلاً على نجاح الجهود التي بذلناها العام الماضي لإثراء أعمالنا التجارية عبر الاستحواذ على شركات جديدة ذات قيمة متنامية. وهذه البداية القوية في مطلع العام تؤكد على أن الظروف باتت مواتية لجني ثمار عام كامل من الانضباط المدروس والتطبيق الصارم لاستراتيجيتنا للنمو. كما يعدّ هذا الإنجاز نقطة انطلاق لمهمتنا الرامية إلى بناء نموذج أعمال أكثر شمولية وكفاءة وتكاملاً، تتويجاً للنجاح الذي حققناه في السنة الأولى من استراتيجيتنا الخمسية.

أضاف السويدي: "نحن نتطلع إلى المستقبل بعزيمة متجددة، فيما نواصل تسريع عملية التحول في جميع قطاعاتنا الأساسية، وتحقيق المزيد من النمو لصالح المساهمين والأطراف المعنية. لقد كان لمبادراتنا الرائدة في مجال التحسين المستمر للتكلفة وقدرتنا على تعزيز الإنتاجية ودمج الشركات الجديدة تأثير إيجابي ملموس على أعمال المجموعة بينما نواصل رحلة التحول".

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "في الربع الأول من عام 2022، انصب تركيزنا في المقام الأول على التكامل السلس للكيانات المستحوذ عليها في عام 2021. وعلى الرغم من تقلبات السوق المستمرة والضغوط الاستثنائية الناتجة عن التضخم على الصعيد العالمي، فإننا مصممون على مواصلة واستكمال رحلة التحول لمجموعتنا. وتعدّ نتائجنا في الربع الأول دليلاً على سلامة استراتيجيتنا في مجال أنشطة الاندماج والاستحواذ التي جرت في العام الماضي، والتي أدت إلى نمو قوي وثابت لإيراداتنا الإجمالية القياسية في جميع قطاعاتنا الأساسية. ونعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة النمو، بينما نواصل جهودنا لاستكمال عملية التكامل كأولوية رئيسية في عام 2022، والمضي بخطىً ثابتة نحو إنجاز خطتنا الاستراتيجية الخمسية للنمو".

من منظور مالي، حقق قسم الأعمال الاستهلاكية في "أغذية" نمواً كبيراً بنسبة 83% مقارنة مع العام السابق، حيث وصلت مساهمته الآن إلى 75% من إجمالي مبيعات المجموعة.