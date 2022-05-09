جاء توقيع الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع الشراكة بين مبادلة والصندوق اليوناني لتشمل الاستثمار في مجال الشركات الناشئة والأسهم الخاصة في الصناديق اليونانية الأعلى أداءً والتي تركز على الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

بحسب بيان صحفي كانت اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين الطرفين قد دُشنت عام 2018 وتركّز بشكل أولي على استثمارات أقلية في الشركات الخاصة في اليونان.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة الموسعة، أنجزت مبادلة وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات أول صفقة، من خلال الاستثمار المشترك في صندوق "فينتشور فريندز الثالث"؛ وهو صندوق للاستثمارات التكنولوجيا الناشئة في مرحلة مبكرة.

قال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة في بيان صحفي: "اتسم الاقتصاد اليوناني وعلى مر السنوات بمرونته العالية، ويوفر هذا الاقتصاد للمستثمرين اليوم فرص استثمار ونمو جاذبة، وسوف تتيح شراكتنا الموسعة والممتدة مع بنك التنمية اليوناني للاستثمارات، المجال لمبادلة لتسريع نطاق استثماراتها في اليونان، والاستفادة من مجالات الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات أعمال متعددة. نحن نتطلع لتعزيز تعاوننا الدائم مع بنك التنمية اليوناني للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث نتطلع معاً للاستفادة من قطاعات الأعمال المزدهرة القائمة على الابتكار التكنولوجي في اليونان".

من جانبه، قال الدكتور هاريس لامبروبولوس، رئيس بنك التنمية اليوناني للاستثمارات: "يرتكز تعاوننا مع مبادلة على أسس الثقة والتفاهم المشترك، ويعد تمديد نطاق شراكتنا الاستراتيجية في مجال الاستثمار المشترك، بداية حقبة جديدة تتسم بالتوافق التام في نهج الاستثمار ومجالاته، كما أنه يوفر فرصة مميزة لمواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية، والاستفادة من ديناميكية الاقتصاد اليوناني ومرونته في مواجهة التقلبات والتحديات العالمية".

بدوره قال أنتيغوني ليمبيروبولو، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية اليوناني للاستثمارات: "لقد حقق نهجنا في الاستثمار المشترك نتائج قوية، وساهم في تعزيز النظام الحيوي الاستثماري اليوناني، الذي يركز على الكوادر البشرية المميزة، ومجالات ريادة الأعمال المبتكرة".

ويركز صندوق "فينتشور فريندز" على الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الأعمال الموجة للمستهلكين والشركات، والتي تمتع بسجل حافل في مجالات مثل تكنولوجيا العقارات، والتكنولوجيا المالية، والأسواق، والبرمجيات كخدمة. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في اليونان وفي جميع أنحاء أوروبا وبشكل انتقائي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، وكان الصندوق قد دخل كمستثمر مبكر في "إنستاشوب" منذ عام 2016، ومؤخراً كمستثمر مبكر في "هاسبي".

من ناحيته قال جورج ديموبولوس، الشريك المؤسس لـفينتشور فريندز: "يسعدنا الترحيب بشركة مبادلة وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، ونحن متحمسون لشراكتهم معنا في صندوق فينشتور فريندز الثالث، ونتطلع للبناء على هذه الشراكة، وباستطاعتنا من خلال هاتين الجهتين، مواصلة دعم المؤسسين والشركات التي ستصبح رائدة في مجالها، بما في ذلك (بلوجراوند) في مجال تكنولوجيا العقارات، و(بيلفو) في مجال التكنولوجيا المالية، و(إنستا شوب) في مجال الأعمال الموجهة للمستهلكين".

وأضاف: "من خلال شراكة الاستثمار المشترك، قامت مبادلة وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، باستعراض عدد من الفرص الاستثمارية وبشكل متزايد على مدى السنوات الأربع الماضية، ويراجع الطرفان حالياً المزيد من فرص الاستثمار المباشر والاستثمار في الصناديق الاستثمارية".