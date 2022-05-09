وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين، الاثنين، أكثر من دولارين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين لتستقر عند 110.16 دولار للبرميل.

كذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس القياسي الأميركي أكثر من دولارين لتصل إلى 107.21 دولار للبرميل.

وكانت أسعار خام برنت تراجع بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت 28 سنتا أو 0.3 في المئة لتستقر عند 112.11 دولار للبرميل.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغ 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 في المئة، بحسب رويترز.

وقالت المحللة في سي.إم.سي ماركتس، تينا تنغ "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".

كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وقالت تنغ إن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب".

وارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.