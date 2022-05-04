فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات ليصل سعر البرميل إلى 107.97 دولارات، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي القياسي، خام غرب تكساس الوسيط، 3 دولارات أيضا ليستقر سعر البرميل عند 105.41 دولارات.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مدفوعة ببيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وتخطى خام برنت مستوى 106 دولارات للبرميل مرتفعا بنسبة 1.13% فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.25% متجاوزا مستوى 103 دولارات للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف واردات النفط الروسية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وكانت أنباء أشارت، أمس الثلاثاء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول منتصف الليل، بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة لتستقر عند 105.87 دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا في المئة لتصل إلى 103.41 دولارات للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت بحدود 3.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.