وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 47.9 سنت، أو 6.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 7.954 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي وقت سابق، وصلت الأسعار إلى 8.169 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 .

وصعدت العقود الأميركية للغاز أكثر من 100 في المئة حتى الآن هذا العام إذ يبقي ارتفاع الأسعار العالمية الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 36 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و24 دولارا في آسيا.