وقالت وزارة الفحم الاتحادية إن شركة كول إنديا التي تديرها الدولة والمسؤولة عن 80 بالمئة من إنتاج الفحم الهندي زادت إنتاجها 27.2 بالمئة في أبريل.

وقالت الحكومة إن السكك الحديدية الهندية التي تديرها الحكومة الاتحادية ألغت رحلات 753 قطار ركاب.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن الهند حثت ولاياتها على تكثيف واردات الفحم للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة المخزون وتلبية الطلب، وهو ما يبرز حدة الأزمة.

ومخزون الفحم عند أقل مستويات فترة ما قبل الصيف منذ تسع سنوات على الأقل. وتسجل السلطات زيادة الطلب على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ قرابة أربعة عقود.

وقالت الحكومة إنها "قررت إلغاء... قطارات الركاب لإعطاء الأولوية لحركة قطارات الفحم في أنحاء البلاد لمواجهة نقص المنتج الحيوي في محطات الطاقة الحرارية".

ولم تذكر الحكومة متى ينتهي وقف تسيير قطارات الركاب ولا كيف يتصرف الركاب في عدم وجودها.

ويسهم الفحم بنسبة 75 بالمئة من توليد الطاقة في الهند، وتستهلك محطات الطاقة أكثر من ثلاثة أرباع كمية الفحم المستخدم سنويا والذي يزيد على مليار طن.