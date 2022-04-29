وأكد ماسك في تغريدة على تويتر إنه "لن يكون هناك المزيد من مبيعات لأسهم تسلا بعد اليوم".

وبحسب إفصاحات البورصة الأميركية، باع ماسك 4.4 مليون سهم يومي الثلاثاء والأربعاء، ما يعادل 2.6% من حصته في الشركة.

وجاءت عملية البيع بعد أن توصل ماسك يوم الاثنين إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار نقدًا في صفقة ستمكنه من السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين المستخدمين والقادة العالميين.

وكجزء من صفقة تويتر، قال ماسك إنه سيقدم التزامًا بقيمة 21 مليار دولار في رأس المال. وحتى الآن ليس واضحا كيف سيقوم بتأمين الـ 17 مليار دولار.

يذكر أن ماسك يمتلك حصة 43.61% في شركة صناعة الفضاء"سبيس أكس"، غير المدرجة والتي يُقال إنها تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار.

وبحسب مصارد لـ "رويترز"، فإن ماسك كان يبحث عن شركاء لتقليل مساهمته في رأس المال، غير أنه ليس من المؤكد ظهور مثل هذا الشريك.

وهذه أول عملية بيع لأسهم ماسك في تسلا منذ أن أفرغ ما قيمته 16.4 مليار دولار من الأسهم في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بعد أن أجرى استطلاعًا لمتابعيه على تويتر حول بيع 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

كان أغنى رجل في العالم قد أعلن على تويتر إنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب في عام 2021 بسبب ممارسته لخيارات الأسهم التي من المقرر أن تنتهي هذا العام.

انتاب القلق المستثمرين هذا الأسبوع من أن ماسك قد لا يكون لديه ما يكفي من المال لتمويل مساهمته النقدية البالغة 21 مليار دولار ويمكن أن يبتعد عن الصفقة، مما يؤثر على أسهم تويتر.

هبطت أسهم تسلا بنسبة 20% منذ أن كشف ماسك عن حصته التي تزيد عن 9% في تويتر في 4 أبريل الماضي.

أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن يضطر ماسك إلى بيع المزيد من أسهم تسلا لتمويل مساهمته في الأسهم في عرض الاستحواذ.

كجزء من صفقة تويتر، حصل ماسك أيضًا على قرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار مرتبط بـ تسلا، ليكون قد اقترض بالفعل حوالي نصف أسهم تسلا الخاصة به.

الجدير بالذكر أن القيمة الصافية لثروة ماسك تبلغ 268 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.