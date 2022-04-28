وتكبدت شركة صناعة السيارات الأميركية، صافي خسارة 3.1 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل تحقيق أرباح 3.26 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2021.

واستبعدت النتائج المعدلة لشركة "فورد" خسارة قدرها 5.4 مليار دولار في حصة الشركة البالغة 12% في شركة "ريفيان" لتصنيع السيارات الكهربائية.

وكان سهم "ريفيان" قد خسر حوالي 52% من قيمته السوقية خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قيمة حصة "فورد" من 10.6 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 38 سنتًا في الربع الأول من العام الجاري، وهو مستوى يتجاوز التوقعات عند 37 سنتًا.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 32.1 مليار دولار، ما يتجاوز توقعات المحللين بتسجيل 31.13 مليار دولار، لكنه أقل من الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة قبل عام والبالغة 33.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد، أبقت "فورد" على توقعات الأرباح المعدلة قبل الضرائب والتي تتراوح بين 11.5 مليار دولار و12.5 مليار دولار خلال العام الجاري.