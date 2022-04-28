وفاقت أرباح ميتا أهداف وول ستريت كثيرا إلى 2.72 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 2.56 دولار، وذلك بحس ببيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

لكن تسجيل ميتا أبطأ نمو في الإيرادات خلال عشر سنوات، خيم على الأرباح التي تفوق التوقعات.

وبلغ مستخدمو فيسبوك النشطون يوميا، وهو مقياس رئيسي بالنسبة للمعلنين، إذ يعكس النشاط على المنصة، 1.96 مليار وهو أعلى قليلا من توقع 1.95 مليار، وذلك وفق آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.94 مليار، وهو أقل من تقديرات وولستريت بواقع 30 مليونا.

وفقدت ميتا نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، بعد تقرير أرباح قاتم لفبراير عندما انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا لفيسبوك للمرة الأولى، فيما عزته الشركة إلى عوامل من بينها تغييرات الخصوصية لدى أبل وارتفاع حدة المنافسة من منصات مثل تطبيق تيك توك المملوك لبايت دانس.

وأفادت بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف بارتفاع إجمالي الإيرادات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من مبيعات الإعلانات، سبعة بالمئة إلى 27.91 مليار دولار في الربع الأول، وهو يقل عن تقديرات المحللين لإيرادات 28.20 مليار دولار.

وتوقعت ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 28 و30 مليار دولار، فيما يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الحالي في المتوسط 30.63 مليار دولار.

وقالت الشركة إن توقعاتها تعكس عوامل من بينها الهجوم على أوكرانيا. وقالت أيضا إنها تراقب التأثير المحتمل لتحركات تنظيمية في أوروبا.

وحظرت روسيا كلا من فيسبوك وإنستغرام في مارس، واتهمت ميتا بممارسة "نشاط متطرف" وسط حملة موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء هجومها على أوكرانيا.