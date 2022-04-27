حققت الدار العقارية أرباحاً صافية 688 مليون درهم بنمو 26.5%، وذلك بعد نمو قوي في الإيرادات بنسبة 31.5% إلى 2.68 مليار درهم في الربع الأول.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، في بيان صحفي، تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إن المجموعة "ستقوم خلال الأشهر المقبلة بإتمام العديد من الصفقات لتوسيع قاعدة أصولنا".

أضاف أنه و"بالتوازي مع استمرار طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين على العقارات عالية الجودة في أبوظبي، سنعمل أيضاً على زيادة أنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة بالاستفادة من مخزوننا الاستراتيجي المتنامي من الأراضي المعدّة للتطوير في جزيرة السعديات".

توسع المخزون الاستراتيجي للدار من الأراضي المعدّة للتطوير بالاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في جزيرة السعديات خلال الربع الثاني.

تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، وتحتفظ بـ 5.6 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بجانب تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليار درهم.

وأصدرت شركة الدار للاستثمار العقاري خلال الربع الأول سندات دائمة ثانوية بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار) لعملاء تديرهم شركات تابعة لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت".

تشكل هذه السندات جزءاً من استثمار رأس المال الاستراتيجي الذي أعلنت عنه أبولو في فبراير 2022 بقيمة 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم مبادرات النمو التحولي لشركة الدار - وتعتبر أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الخاص بأبوظبي.

كانت هناك زيادة في نشاط الصفقات التي عقدتها الدار للاستثمار مع التزامها باستثمار مليار درهم لتوسيع محفظة الدار للتعليم، ودخولها سوق رأس الخيمة من خلال الاستحواذ على الحمرا مول مقابل 410 ملايين درهم في الربع الأول 2022.

في بداية الربع الثاني، استحوذت على ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة بقيمة 770 مليون درهم، كما أنشأت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية باستحواذها على مجمّع ملتقى أعمال أبوظبي.