بينما تسعى روسيا لتعويض آثار عقوبات غربية فرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، طالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن يدفع مشترو الغاز الذي تبيعه شركة جازبروم الروسية بالروبل.

حذت روسنفت حذو جازبروم في تنفيذ أوامر بوتين وطلبت دفعا مسبقا بنسبة 100 بالمئة وتحويل المدفوعات إلى الروبل لشراء نفطها.

عرضت روسنفت الأسبوع الماضي 6.5 مليون طن من النفط الخام عبر مزايدات للتحميل في مايو/ أيار ويونيو /حزيران، ساعية إلى دفع كامل مسبق بالروبل للمرة الأولى. لكن مصادر قالت لرويترز إنها فشلت في تأمين أي مبيعات إذ كان من الصعب تلبية شروط البيع.

رغم هذا قالت مصادر نقلا عن وثائق المزايدة إن روسنفت طلبت نفس الشروط لبيع منتجاتها النفطية. وقالت المصادر إن أحدث مزايدة لروسنفت تشمل 4.4 مليون طن من المنتجات النفطية.

بيعت معظم أحجام المنتجات النفطية لروسنفت للتحميل في 2022 إلى مشترين بعقود آجلة، لكن كثيرين منهم قرروا مؤخرا خفض شراء منتجات النفط الروسية وسط حذر بشأن العقوبات الغربية ومشاكل في الدفع والشحن.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا على واردات المنتجات النفطية من مصافي التكرير الروسية لكنه يدرس خيارات لخفض واردات النفط من روسيا في إطار عقوباته بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.