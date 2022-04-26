وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة 0658 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وانخفض كلا الخامين بنحو 4 في المئة أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر 5 محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأميركية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأميركي في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.