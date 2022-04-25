وأضافت المصادر، أنه بينما تتباين آراء مساهمي تويتر إزاء السعر العادل للصفقة، فقد تواصل الكثيرون منهم مع الشركة بعد أن أوضح ماسك خطته لتمويل الاستحواذ يوم الخميس داعين إلى عدم ترك فرصة التوصل إلى اتفاق معه تفلت من أيديهم.

ومن المتوقع أن يجد مجلس إدارة تويتر أن عرض ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم منخفض جدا عندما تعلن أرباحها الفصلية يوم الخميس.

ومع ذلك، قالت المصادر لرويترز إن بعض المساهمين الذين يتفقون مع هذا الموقف ما زالوا يريدون من تويتر السعي للحصول على عرض أفضل من ماسك الذي تقدر فوربس أن ثروته الصافية تبلغ 270 مليار دولار.

وأحد الخيارات المتاحة لمجلس إدارة تويتر هو محاولة إقناع ماسك بتقديم عرض أفضل.

وربما يكون طلب عروض شراء من مستثمرين محتملين خيارا آخر.

طلب عرض أفضل

وقالت المصادر إنه بينما لم يتضح بعد المسار الذي ستتخذه تويتر، فإن من المرجح بشكل متزايد أن يحاول مجلس إدارتها طلب عرض أفضل من ماسك حتى إذا رُفض عرضه الحالي.

وقال أحد مديري الصناديق المستثمرة في تويتر، طالبا عدم الكشف عن هويته "لن أُفاجأ إذا استيقظت الأسبوع المقبل لأرى ماسك يرفع ماوصفه بعرضه الأفضل والنهائي إلى 64.20 دولار للسهم الواحد".

وأغلقت سهم تويتر عند 48.93 دولار يوم الجمعة، أي أقل كثيرا من العرض الذي قدمه ماسك، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين إزاء مصير هذاالعرض.

ويلتقى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، بمساهمي تويتر منذ أن كشف النقاب عن عرضه في 14 أبريل سعيا للحصول على دعم لعرضه.

ويقول ماسك إن المنصة بحاجة إلى أن تصبح خاصة كي تنمو وتتحول إلى منصة حقيقية لحرية التعبير.

وقالت المصادر إن المستثمرين لفترات قصيرة مثل صناديق التحوط يريدون من تويتر قبول عرض ماسك أو طلب زيادة صغيرة فقط.

وأضافت المصادر أن بعض هؤلاء قلقون من أن أحدث انخفاض في قيمة أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف من التضخم والتباطؤ الاقتصادي، يجعل من غير المحتمل أن تكون تويتر قادرة على زيادة قيمة سهمها في أي وقت قريب.

وقال سهم أدرانجي، وهو مدير محفظة لدى صندوق كيريسدال كابيتال مانجمنت للتحوط "أود أن أقول، اقبلوا بقيمة 54.20 دولار للسهم وأتموا الصفقة".

ويستثمر الصندوق في تويتر منذ أوائل عام 2020ويملك 1.13 مليون سهم أو 0.15% من أسهمها.